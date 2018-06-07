أشارت صحيفة "الأس" الإسبانية إلى أن المدير الفني للمنتخب البرتغالي فرناندو سانتوس يتجه إلى استبعاد نجم نادي ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو من مباراة المنتخب الأخيرة، قبل بداية مونديال روسيا 2018، حيث تستعد البرتغال لمواجهة الجزائر في المباراة الودية الأخيرة .

وكان رونالدو قد غاب عن مباراتي تونس وبلجيكا الوديتين، بعد إن حصل على أسبوع إضافي للراحة، إثر مشاركته في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي فاز فيه مع فريقه الإسباني على حساب ليفربول الإنجليزي بنتيجة 3 - 1 .