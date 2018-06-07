أفاد بيان لحزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود الإئتلاف الحكومي الحالي مساء أمس الأربعاء، إن لحسن الداودي الوزير المكلف بالشؤون العامة و الحكامة تقدم بطلب إعفائه من منصبه بعد الجدل الكبير الذي أثاره بمشاركته يوم الثلاثاء الماضي في مظاهرة إلى جانب عمال شركة الحليب المغربية الفرنسية "سنترال دانون" للاحتجاج على مقاطعة مغاربة لمنتجات الشركة.

وجاء في البيان الذي صدر عقب اجتماع استثنائي لقيادة الحزب أن الحزب يقدر تحمل لحسن الداودي المسؤولية بطلب الإعفاء من مهمته الوزارية.

وكانت حملة مقاطعة المغاربة لمنتجات ثلاث شركات رائدة في مجالها هي شركة المياه المعدنية "سيدي علي" وشركة "إفريقيا" للغاز والمحروقات بالإضافة إلى شركة "سنترال دانون" قد انطلقت منذ أكثر من شهر وهو ما كبد هذه الشركات خسائر كبيرة خاصة "سنترال دانون" التي أعلنت في مطلع الأسبوع أن مبيعاتها انخفضت إلى النصف منذ بدء الحملة إلى جانب خسائر متوقعة قيمتها 150 مليون درهم مغربي أي 15.89 مليون دولار خلال الستة أشهر المنتهية في 30 جوان.

كما قالت "سنترال دانون" إنها ستخفض كمية الحليب الذي تجمعه من 120 ألف فلاح بنسبة 30 في المائة وتسرح العمال المرتبطين معها بعقود قصيرة الأجل ويبلغ عددهم 900 عامل في حين التزمت الشركات الأخرى التي تشملها المقاطعة الصمت.