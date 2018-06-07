تمكن أعوان الرقابة ومكافحة الغش بمديرية التجارة لولاية الجزائر، من حجز أزيد من 13 طن من المواد الغذائية الفاسدة عبر مختلف المحلات و الأسواق التجارية بالعاصمة خلال عشرين يوم من شهر رمضان.

حسبما أكده، اليوم الخميس، دهار العياشي ممثل عن ذات المديرية.

و أوضح دهار في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية انه تم خلال عشرين يوما من الشهر رمضان حجز نحو 13.5 طن من المواد الغذائية غالبيتها من اللحوم الحمراء و البيضاء، و التي تبين أنها غير صالحة للاستهلاك البشري ،تضاف اليها كمية من اللحوم البيضاء التي لم تحمل الوسم الذي يشير الى مصدرها .

و أضاف أن عمل الأعوان خلال الفترة المشار اليها ،أسفر عن تحرير4379 محضر متابعة قضائية ضد التجار المخالفين،فيما بلغ عدد

عمليات المراقبة 13713 تدخل عبر محلات البيع بالتجزئة و الجملة و كذا على مستوى الوحدات الإنتاجية.

كما صدر 181 اقتراح غلق للمحلات في الفترة المشار اليها لارتكاب أصحابها مخالفات للقوانين المنظمة للعملية التجارية ،يضيف دهار.

و حسب ذات الحصيلة ، فقد فاقت قيمة السلع غير المفوترة المعروضة للبيع عبر مختلف الفضاءات التجارية بالعاصمة خلال عشرين يوم من شهر رمضان ازيد من 75 مليون دج ،فيما بلغت القيمة المالية الجزافية للمحجوزات المشار اليها ( 13.5 طن من المواد الغذائية ) ازيد من 3 ملايين دج، بينما تجاوزت قيمة الأرباح غير الشرعية المرفوعة من قبل أعوان مديرية التجارة 740 ألف دج.