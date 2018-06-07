تراجع المنتخب الجزائري نقطتين ويحتل المركز 66 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، الذي أعلنه اليوم الخميس.

ولعب الخضر، ثلاث مباريات في شهر ماي الماضي وبداية جوان الجاري، وانهزم في المبارايات أمام السعودية وإيران ومنتخب الرأس الأخضر، فيما سيخوض سهرة اليوم مقابلة تجمعه بمنتخب البرتغال.

وجاء الخضر، في المركز 11 إفريقيا، بعد كل من تونس (21) السينغال (27) الكونغو (38) المغرب (41) ومصر (45)، غانا (47) نيجيريا (48) كاميرون (49) ، بوركينافاسو (52) ، تاليها مالي (64) ثم الجزائر (66).

وعلى المستوى العربي، جاءت الجزائر رابعا، بعد تونس (21)، والمغرب (41)، ومصر (45).