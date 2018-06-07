أعلن رئيس الوزراء الأردني المكلف، عمر الرزاز، الخميس، أنه سيسحب مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أثار موجة احتجاجات في الأردن.

وأضاف الرزاز، الذي أدلى بهذا التصريح إثر لقاء رئيس مجلس الأعيان بأن الحكومة الجديدة ستسحب مشروع القانون بعد ما أدى اليمين الدستورية.

وأثار مشروع القانون موجة غضب شعبي في الأردن أدت إلى إقالة الحكومة السابقة برئاسة هاني الملقي.

وتعهد الرزاز، الذي كلفه العاهل الأردني عبدالله الثاني، بتشكيل الحكومة الجديدة في وقت سابق بإجراء حوار مع أطراف المجتمع من أجل التوصل لنظام ضريبي عادل.