أكد المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي نسيم بن حبيلس، أنه شرعنا في تعويض الفلاحين المتضررين من الأمطار الأخيرة التي تهاطلت على الولايات الشمالية للوطن والتي خلفت خسائر معتبرة في المنتجات الفلاحية.

وأوضح بن حبيلس في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة ،اليوم الخميس، أن الفلاحين بولاية الشلف قد تم تعويضهم جراء تكبدهم لخسائر في منتوج الطماطم، فيما تم إيفاد فرق تابعة للصندوق إلى المواقع الزراعية المتضررة لحصر حجم الخسائر التي تكبدها الفلاحون بعدد من الولايات على غرار تيسمسيلت و تيارت، لإحصاء الأضرار و تعويضهم.

هذا ولم تحمل الأمطار الأخيرة التي تساقطت على عدد من ولايات الوطن بشائر للمزارعين بل كانت سببا في تكبدهم لخسائر معتبرة بعد تعفن المحاصيل الزراعية.