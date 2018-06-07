أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني، أن الجزائر ستستمر في العمل مع مجموعة الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول غير الأعضاء على ضمان التوازن بين العرض والطلب للحفاظ على استقرار أسواق النفط، وذلك خلال الاجتماع المرتقب انعقاده يوم 22 جوان الجاري بفيينا.

وقال الوزير في رده على الصحافة، على هامش جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أنه توجد في الوقت الحالي لجان فرعية تقوم بمراقبة السوق الدولية عن كثب ، وتعد مجموعة من التقارير، حيث سيتم خلال اجتماع فيينا دراسة هذه الأعمال لاتخاذ مجموعة من الإجراءات.

وتابع الوزير قائلا: "ما يهمنا هو أن يكون فيه توازن ما بين العرض والطلب للحفاظ على استقرار أسواق النفط".

وأوضح الوزير أنه توجد مشاكل جيوسياسية معروفة تم أخذها بعين الاعتبار خلال التحضير لهذا الاجتماع الهام.