فشلت الجزائر خلال 2017 في استقطاب الاستثمارات الخارجیة المباشرة، حيث تراجعت بـ 1.2 مليار دورلار، وتقلصت بنسبة 26 بالمائة مقارنة مع 2016 ، حسب ما أفاد به مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة "كنوسید".

وأوضح تقریر حول " الاستثمارات عبر العالم " ، نشر الأربعاء، أن " الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في بلدان شمال إفریقیا تراجعت بنسبة 4 بالمائة لتصل إلى 13 ملیار دولار ".

وتراجعت الاستثمارات الأجنبیة المباشرة بالجزائر، حیث تقلصت بنسبة 26 بالمائة (1.2 مليار دولار)، في حین بلغت ھذه النسبة 1 بالمائة في تونس أي 9. 0 ملیار.

وحسب معدي التقریر، فإن ضعف أسعار النفط والتداعیات السلبیة للركود الذي یشھده قطاع المواد الأولیة ساھم في انكماش تدفق الاستثمارات على الاقتصاديات الإفریقیة.

وتراجعت الاستثمارات في إفریقیا بنسبة 21 بالمائة مقارنة مع سنة 2016 لتصل إلى 42 ملیار دولار. في الوقت ذاته انخفضت الاستثمارات في شمال إفریقیا إلى 13 ملیار دولار أي بنسبة 4 بالمائة. وفي مصر تراجعت بنسبة 9 بالمائة (7.4 ملیار دولار).

وسجلت إفریقیا الجنوبیة أكبر انخفاضا للاستثمارات حیث تراجعت بنسبة 66 بالمائة لتنحصر في 8. 3 ملیار دولار. وقد عرفت جنوب إفریقیا تراجعا على مستوى استقطاب الاستثمارات بنسبة 41 بالمائة (3. 1ملیار) بسبب صعوبات قطاع المنتوجات الأساسیة وعدم الیقین السیاسي.