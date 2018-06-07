تحضر مختلف مساجد الجزائر العاصمة مع اقتراب نهاية شهر رمضان الكريم لعملية توزيع 3000 كسوة عيد لفائدة أبناء العائلات المعوزة، حسبما علم اليوم الخميس عن مدير الشؤون الدينية و الأوقاف لولاية الجزائر بوذراع الزهير.

وأوضح بوذراع في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش حفل تكريم التلاميذ المتفوقين في الطبعة الثالثة للمسابقة الدينية التاريخية التي تنظمها المديرية، أن عملية التوزيع لـ 3000 كسوة عيد للأطفال من أبناء العائلات المعوزة يجري التحضير لها حاليا، متوقعا أن تتجاوز الكمية الموزعة الرقم المشار إليها بفضل مبادرات المحسنين التي تتهاطل على مساجد الولاية في الآونة الأخيرة.