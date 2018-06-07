أقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الأربعاء ولأول مرة منذ وصوله للبيت الأبيض مأدبة إفطار لسفراء عدد من الدول الإسلامية في الولايات المتحدة. وخلافا للتقاليد الرئاسية الأمريكية، لم يدع ترامب في السنة الأولى من ولايته 2017، إلى إفطار العام الماضي.

وحضر الإفطار الأربعاء أكثر من خمسين مدعوا بينهم السفير الجزائري مجيد بوقرة، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.

كما حضر الإفطار سفير السعودية الأمير خالد بن سلمان وسفيرة الأردن دينا قعوار. وجلس السفيران على مائدة الرئيس.

والدول الأخرى التي دعي سفراؤها إلى الإفطار هي الإمارات العربية المتحدة ومصر وتونس والعراق وقطر والبحرين والمغرب والجزائر وليبيا. وقال ترامب "لكل منكم ولمسلمي العالم أجمع: رمضان مبارك". وتحدث عن "علاقات الصداقة والتعاون المتجددة مع شركائنا في الشرق الأوسط".

وتشهد العلاقات بين ترامب ومسلمي الولايات المتحدة توترا منذ أن اقترح الرئيس في بداية ولايته إغلاق حدود الولايات المتحدة مؤقتا أمام المسلمين. وساهمت حوادث أخرى في تزايد هذا التوتر بينها اتهامات وجهها ترامب إلى رئيس بلدية لندن المسلم صادق خان بالتقليل من خطر الإرهاب.

وقالت منظمات عديدة للمسلمين في الولايات المتحدة إنها لا تنوي المشاركة في الإفطار. وخلال الإفطار، تظاهر عشرات الأشخاص أمام البيت الأبيض رافعين لافتات كتب عليها "لا لمنع دخول المسلمين"، في إشارة إلى قرار ترامب منع دخول مواطني عدد من الدول الإسلامية إلى الولايات المتحدة.