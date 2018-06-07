كشف وزير الطاقة ا مصطفى قيطوني اليوم الخميس بالجزائر خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة عن إرسال فواتير سونلغاز عبر الرسائل النصية القصيرة "أس.أم.أس" مستقبلا.

وفي رده على سؤال للنائب رشيد بوسحابة يتعلق بعدم وصول فواتير الكهرباء في الوقت المحدد للمواطنين وتعرضهم إلى غرامات مالية بسببها، قال الوزير أن القطاع يدرس بالتعاون مع قطاع البريد والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسكلية وتكنولوجيات الرقمنة إمكانية إرسال فواتير الكهرباء للزبائن عبر رسائل الكترونية "SMS".

وقال الوزير أن أعوان توزيع الفواتير يقومون بإيصال الفواتير وفق جدول زمني محدد إلا أنهم يجدون صعوبة في توصيل بعض الفواتير بسبب عدم توفر صناديق البريد بالمنازل المقصودة أو غياب أسماء الزبائن عليها وعدم وجود أرقام على أبواب المساكن والمحلات ما يؤدي إلى صعوبة العثور على العنوان المقصود.

وعليه أوضح الوزير انه " لا توجد عقوبة أو غرامة مقابل عدم تسديد الفاتورة وإنما يوجد تكليف مالي يترتب على الزبون بعد قطع التيار من طرف المؤسسة ثم إعادته".

ولتجاوز هذا المشكل، تم إصدار تعليمة بهذا الخصوص من طرف شركة سونلغاز موجهة إلى كل مراكز التوزيع تطلب منهم تسليم الفواتير في الوقت المحدد، وذلك إما مباشرة للزبون أو دفعها بعناية تحت باب المسكن، وفي حالة عدم تطبيق هذه التوجيهات سيتم اتخاذ "إجراءات تأديبية ضد الشخص المسؤول".