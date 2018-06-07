قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة رئيس المجلس، السعيد بوحجة، عقد جلسة علنية يوم الاثنين 18 جوان يخصص لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي وذلك بعد أن ضبط الجدول الزمني الخاص بالجلسات خلال الفترة الممتدة من 14 جوان إلى 28 من نفس الشهر، حسب ما أفاده بيان للمجلس.

وأوضح بيان المجلس أن المكتب ضبط في اجتماعه "الجدول الزمني الخاص بالجلسات خلال الفترة الممتدة من 14 جوان إلى 28 من نفس الشهر، حيث تقرر بحسب الجدول، عقد جلسة علنية يوم الاثنين 18 يونيو لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي، ويوم الأربعاء 20 جوان لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالأكاديمية الجزائرية للغة الامازيغية، ويوم الخميس 21 جوان لمناقشة مشروع القانون المحدد لشروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية".

وأضاف ذات البيان أن "جلسة المجلس ليوم الأربعاء 28 جوان ستخصص للتصويت على مشاريع القوانين الثلاثة، بينما تخصص جلستي يوم الخميس 14 جوان والخميس 28 جوان لطرح الأسئلة الشفوية".