أجرت وكالة "بلومبرغ" الإخبارية الأمريكية حوارا مع رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، تحدث فيه عن خطط المملكة للفترة المقبلة.

وأكد المسؤول السعودي ردا على سؤال لأي ملف ستصوت السعودية لاستضافة مونديال 2026، وهل ستصوت للولايات المتحدة الأمريكية قائلا: "الولايات المتحدة من أقدم وأقوى حلفاء السعودية، وهم قرعوا أبوابنا منذ عام 2017، وطلبوا منا المساعدة وقمنا بالرد على ملفهم وراجعناه، أما إخواننا في المغرب فلم يطلبوا منا المساعدة في هذا الشأن إلا قبل شهر فقط، وقد قطعنا وعدا للأمريكيين، لذلك نحن سنصوت للولايات المتحدة".

وأضاف آل الشيخ: "على الصعيد الشخصي، فقد قلت رأي سابقا، وسأقوله مرة أخرى.. أحد أفضل كؤوس العالم التي رأيتها في حياتي كانت كأس العالم عام 1994 (في الولايات المتحدة)، وهو المونديال الذي حقق فيه المنتخب السعودي أفضل النتائج، وكان الحضور فيه رقما قياسيا حتى يومنا هذا".

يذكر أن الملف المغربي يتنافس مع الملف الثلاثي المشترك للولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك لاستضافة مونديال 2026، وسيختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) البلد المضيف في الـ13 من جوان الجاري في موسكو، عشية انطلاق نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.