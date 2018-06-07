أفادت الصحافة البرتغالية، الصادرة اليوم الخميس, خبرا مفاده أن نجم نادي ريال مدريد, البرتغالي كريستيانو رونالدو، سيغادر النادي الملكي إلى وجهة أخرى دون الكشف عن هذه الوجهة.

وحسب صحيفة "ريكورد" البرتغالية فإن قرار رونالدو الرحيل عن ريال مدريد لا رجعة فيه وذلك بسبب الوعود التي لم يلتزم بها رئيس النادي فلورنتينو بيريز تجاه نجم الفريق والتي لم يحسن فيها من العقد الذي يربط كريستيانو بالنادي.

وأكد خورخي مينديز وكيل رونالدو الذي اجتمع مؤخرا بالمدير العام للنادي خوسيه أنخيل سانشيز أن ريال مدريد لا يريد التفاوض بخصوص تجديد عقد نجم الفريق كريستيانو رونالدو.