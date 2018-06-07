أعلن نادي السالمية الكويتي (القسم الاول لكرة القدم) عن تعاقده مع المدرب السابق لاتحاد الجزائر, الرابطة الاولى لكرة القدم، ميلود حمدي، لعقد مدته سنة واحدة، حسبما كشف عنه النادي على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وبهذا يخلف حمدي، الذي اشرف على اتحاد الجزائر منذ 2015، المدرب عبد العزيز حمادة الذي اعتذر عن مواصلة المهمة.

وسيقود المدرب الجزائري، بعدما أمضى على عقده، تشكيلة السالمية خلال الموسم الجديد رسميا.

ويمتلك حمدي سيرة ذاتية مميزة، حيث درب "سوسطارة" هذا الموسم وحقق معه لقب البطولة الوطنية لموسم 2015/ 2016، كما قاد فريق نهضة بركان المغربي في الموسم الماضي.

كما قاد المدرب الجزائري أيضا نادي الاتفاق السعودي ما بين 2012 و 2015.