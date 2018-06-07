سيعتمد الناخب الوطني رابح ماجر على تشكيلة دفاعية في المواجهة الودية التي ستجمع "الخضر" بالبرتغال عشية اليوم.

في حراسة المرمى أبعد ماجر شاوشي، الذي سيعوضه عبد القادر صالحي، فيما سيتشكل رباعي الدفاع من بن موسى، بن سبيعني، ماندي، وفرحات.

في الوسط سيدخل ماجر بثلاث لاعبين ذو نزعة دفاعية، حيث أعاد كارل مجاني رفقة كل من بوخنشوش وبن طالب.

أما المهمة الهجومية فسيتكفل بها كل من براهيمي، محرز وسليماني.

التشكيلة الأساسية:

صالحي، فرحات، بن موسى، ماندي، بن سبعيني، مجاني، بوخنشوش، بن طالب، محرز، براهيمي، سليماني.