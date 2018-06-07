تدخلت اليوم الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببئر العاتر 85 كم جنوب عاصمة الولاية تبسة على مستوى طريق وادي سوف بئر العاتر على مستوى الجزء القريب من منجم الفوسفات بجبل العنق لأجل نقل جثة شخص متوفي يبلغ من العمر 31 سنة إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الأستشفائية العمومية الدكتور التيجاني هدام بعدما أنحرفت الشاحنة التي كان يقودها لنقل المواد الطاقوية لمحطات خدمات توزيع الوقود بالمنطقة ، وفي حادث أخر تدخلت الفرقة الثانوية للحماية المدنية لتحويل سيدة إلى قسم الأستعجالات بمستشفى الدكتور عالية صال إثر تعرضها لحادث مرور بعد أن دهستها سيارة سياحية أمام مقر وحدة الحماية المدنية بعاصمة الولاية