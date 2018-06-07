كشف السيد موسى بعلوج الأمين الولائي للمنتدى رؤساء المؤسسات بتبسة " افسيو بتبسة" توزيع 1000 قفة في برنامج خاص ببلديات ولاية تبسة الــ 28 وقدرت قيمة المقتنيات في القفة الواحدة من جميع المواد الغذائية ب 5000 ألاف دينار وأضاف نفس المتحدث أن العملية شرع فيها الأيام الأولى للشهر الفضي بمعدل 500 قفة لبلديات العقلة والشريعة وبئر مقدم والشريعة وأستكملت أخيرا ببقية البلديات الأخرى وكان معيار الأستفادة عدم الإزدواجية من جهات رسمية أخرى حتى يتم أستدراك العدز المسجل في الولاية والمساهمة إلى جانب مؤسسات الدولة وبقية المحسنين في تغطية الأسماء المسجلة ببطاقية المعوزين وقد فضل الأفسيو حسب موسى بعلوج تحويل القفف إلى رؤساء الدوائر بدلا من الأميار بعد تقديم القوائم المتخلفة