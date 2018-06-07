كشفت خلية الإعلام لأمن ولاية تبسة أن عدد الموقوفين في قضية السيارات الفخمة المهربة والمصرح بسرقتها للأنتربول ومصالح الأمن على مستوى التراب الوطني قد أرتفع إلى 28 شخصا بعد أن كانت البداية بالأستماع ل 10 متورطين وقد تطرقت الخبر أمس لملف شبكة تهريب وتزوير ملفات السيارات على أثر التحريات الأولية



وعلى إثر تكثيف التحريات و البحث المتواصل أسفرت العملية على حجز 25 مركبة سياحية متنوعة من مختلف الأحجام و التحقيق في أكثر من 125 ملف قاعدي لمركبات ذات منشأ أجنبي، تورط فيها 28 شخص تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 45 سنة من عدة ولايات أين تم التنسيق مع وكيل الجمهورية لدى مخكمة تبسة من أجل إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة و تكوين ملف قضائي للموقوفين عن جرم تكوين جمعية أشرار تعد لارتكاب جنايــة، تقليد أختــام الدولة و أختــام وكالات تجارية واستعمالها، جنايــة التهريب، التزويـــر و استعمال المزور في محررات إدارية، تزوير هياكل السيارات، النصب إضرارا بالضحية، حيازة سيارات ذات منشأ أجنبي بطريقة غير شرعية.