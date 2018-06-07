تحول استشهاد المسعفة الفلسطينية رزان النجار، التي توفيت بعد تلقيها رصاصة قناص صهيوني شرقي قطاع غزة المحاصر بفلسطين، إلى قضية رأي عام دولي، إذ تناول الموضوع أكثر من 3 ملايين منشور على منصات التواصل الاجتماعي، كما عبر سكان مدينة حاسي مسعود عاصمة البترول في الجنوب الجزائري عن تضامنهم مع عائلة الفتاة التي كانت تقوم بواجب إنساني في إسعاف الجرحى من قافلة العودة الكبرى، وهذا بتعليق صورة كبيرة للشهيدة رزان كتبت عليها تعزية لأهل فلسطين.