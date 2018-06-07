هون الناخب الوطني رابح ماجر من وقع الهزيمة، مشيرا ضمنيا أنها جد عادية حينما قال "انهزمنا أمام بطل أوروبا". رفض رابح ماجر الحديث عن مستقبله على رأس "الخضر"، عقب نهاية اللقاء الودي ضد رفاق كريستيانو رونالدو. وبخصوص المباراة، أطلق الناخب الوطني تصريح غريب آخر، حين قال "أتفهم الآن المدربين السابقين حين كانوا يرفضون مواجهة المنتخبات الكبيرة". كما اعتبر ماجر أن اللاعبين قدموا أداء مقبولا أمام بطل أوروبا، فبعد أن كان الجزائريون يقولون "ربحنا ألمانيا" اليوم يمكن القول أيضا "انهزمنا أمام بطل أوروبا"