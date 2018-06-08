أكد المشاركون في مسيرات يوم القدس في المدن الإيرانية، على أن فلسطين تمثل رمز وحدة الأمة الإسلامية في مواجهة مؤامرات الاستكبار العالمي.

وفي ختام مسيرات يوم القدس، اليوم الجمعة، أصدر المشاركون بيانا ختاميا أكدوا فيه أن "المسلمين في العالم أعلنوا وحدتهم في دعم الشعب الفلسطيني المضطهد وقضية تحرير القدس وإعلان البراءة من الاستكبار والجاهلية القبلية المعاصرة، مؤكدين أن الكيان الصهيوني زائل لا محالة".

وأضاف البيان أنه "رغم مضي 40 عاما على المبادرة التي أطلقها الإمام الخميني في تسمية الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك يوما عالميا للقدس، مازالت هذه المسيرات مستمرة.

وأدان البيان بشدة "إجراء الرئيس الأميركي في نقل سفارة بلاده إلى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني"، ورأى أن "تحرير القدس ودعم الشعب الفلسطيني المضطهد يمثل الأولوية الأولى للعالم الإسلامي، مستهجنا أي إجراء يحرف الأذهان عن هذه الأولوية".

كما أدان البيان المؤامرة المسماة "صفقة القرن"، معلنا للعالم أن "الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يتمثل في عودة اللاجئين الفلسطينيين من شتى نقاط العالم وإقامة الاستفتاء الشامل والنزيه لضمان مستقبل البلاد وتحقق إستراتيجية فلسطين من النهر إلى البحر، وأن أي حل بديل سيكون مجرد منح فرصة لاستمرار الاحتلال الصهيوني وانتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني المسلم".

ودعا البيان "مختلف الفصائل الفلسطينية إلى التمسك بالوحدة فيما بينها باعتبارها من أهم متطلبات ومقدمات تحرير القدس الشريف وطرد المحتلين من الأراضي المقدسة"، مطالباً من جميع المنظمات الدولية والإقليمية إلى "منع تدمير الهوية الوطنية والتاريخية لفلسطيني وتهويد الأراضي المحتلة".