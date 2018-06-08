إحباط محاولة إدخال ثلاثة قناطير من الكيف المعالج من قبل تجار مخدرات مغربيين بتندوف.

أحبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي اليوم الجمعة بتندوف محاولة إدخال أزيد من ثلاثة قناطير من الكيف المعالج قام بها ثلاثة تجار مخدرات من جنسية مغربية، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بيان لها.

وأوضح البيان أنه و "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة وبفضل استغلال المعلومات، أحبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم 08 جوان 2018 قرب منطقة واد السميرة، ولاية تندوف بالناحية العسكرية الثالثة، محاولة إدخال كمية كبيرة من الكيف المعالج تُقدر بثلاثة قناطير و25 كيلوغرام من قبل ثلاثة تجار مخدرات من جنسية مغربية".

وقد تم خلال هذه العملية "القضاء على أحد المجرمين أثناء محاولته الفرار واختراق الحاجز الأمني بالقوة وعدم الامتثال لأوامر التوقف"، يضيف المصدر ذاته.