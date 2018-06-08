قرر المدرب البوسني ميزا بازداريفيتش، التراجع عن تدريب فريق اتحاد الجزائر لكرة القدم، خلفا لميلود حمدي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.

وكان منتظرا قدوم المدرب السابق للمنتخب البوسني (2014 - 2017)، يوم غد السبت إلى الجزائر، لترسيم التحاقه بأصحاب اللونين "الأحمر والأسود".

وعلى عكس جميع التوقعات, قرر بازداريفيتش، عدم قيادة العارضة الفنية للاتحاد, واضعا بذلك المسيرين في حرج, قبل ثلاثة أيام من العودة إلى التدريبات المقررة بملعب عمر حمادي ببولوغين (الجزائر). وفي انتظار تعيين مدرب جديد، سيشرف المدرب المساعد في الطاقم الفني مصطفى أكسوح على انطلاق التدريبات.

وعاش اتحاد الجزائر نفس الوضعية في شهر أفريل الفارط، عندما أعلن عن انتداب المدرب المغربي بادو الزاكي، قبل يتراجع هذا الأخير عن القدوم إلى بيت الاتحاد.