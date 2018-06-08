اختير المهاجم الدولي الجزائري لدينامو زغرب، هلال سوداني، كأحسن لاعب للبطولة الكرواتية لكرة القدم، للموسم "2017-2018"، حسب ما أعلن عنه اليوم الجمعة ناديه على موقعه الرسمي.

وتقدم ثاني أحسن هداف جزائري حاليا (22 هدفا)، على التوالي بورنا باريزييتش (اوسيجاك) وهيبر أروجو دوس سانتوس (رييكا) ولوفرة ماجر (ن.ك) وزوران نيزيتش (هايوك سبليت)، علما بأنه تلقى نفس التتويج خلال موسم 2013-2014.

وكان سوداني قد أنهى الموسم الكروي الجاري كأحسن هداف للبطولة بـ 17 هدفا، متقدما بفارق هدف واحد المهاجم البرازيلي لنادي رييكا، هيبر أروجو دوس سانتوس، كما اختير ضمن التشكيلة المثالية لموسم "2017-2018".

وتوج ابن مدينة الشلف، مع ناديه بالثنائية (البطولة والكأس)، علما بأنه التحق بدينامو زغرب عام 2013 قادما إليه من نادي فيتوريا قيماراش البرتغالي، بعقد لمد أربع سنوات، حيث جدد عام 2017 لثلاثة مواسم إضافية.