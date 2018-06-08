قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إنه يدرس إصدار عفو رئاسي عن نحو 3 آلاف شخص من بينهم الملاكم الراحل محمد علي حسب ما نقلت "سكاي نيوز" عربية.

وقال ترامب للصحفيين إنه ينظر في "آلاف الأسماء" لأشخاص يمكن أن يصدر بحقهم قرار عفو ومنهم الملاكم الشهير، والذي أدين في عام 1967 لرفضه المشاركة في حرب فيتنام، وجرّد من لقبه في الملاكمة.

وكان ترامب قد منح عفوا للراحل جاك جونسون، أول بطل ملاكمة من أصل إفريقي كان مدانا بانتهاك القانون الذي يجرم نقل النساء عبر الولايات لأغراض "غير أخلاقية".