قال مسعفون إن ثلاثة فلسطينيين على الأقل قتلوا وأصيب المئات اليوم الجمعة عندما أطلقت القوات الصهيونية الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع على المشاركين في الاحتجاجات الأسبوعية على حدود قطاع غزة.

وقال الجيش الصهيوني إنه تحرك لتفريق آلاف المحتجين، الذين رشق بعضهم الجنود بالحجارة وأضرموا النار في إطارات السيارات، لمنع أي اختراق للسياج الحدودي المحصن.

ويقول مسؤولون بقطاع الصحة إن قوات الاحتلال قتلت 120 فلسطينيا على الأقل في الاحتجاجات على حدود القطاع منذ إطلاق مسيرات العودة يوم 30 مارس التي ترفع مطلب العودة إلى أرض الأجداد.