أعلن المدعي العام في كوسوفو، أن المحكمة العليا في برشتينا قضت بالحبس لمدة شهر واحد لرجل وامرأة بتهمة التخطيط لأعمال إرهابية ضد قوات حفظ السلام التابعة لحلف الناتو هناك.



وذكر بيان صادر عن مكتب المدعي العام في كوسوفو، أن "أحد المتهمين قام بالاتصال بالمتهم الآخر بهدف التحضير لهجوم إرهابي عن طريق تفجير عبوة ناسفة بسيارات تابعة للحلف، والهجوم على مناطق التجمعات السكانية، وأن المتهمين اللذين ألقي القبض عليهما من مواطني بلجيكا".



وأشار البيان إلى أن "المتهمين خططا كذلك، لأعمال إرهابية داخل الأراضي البلجيكية والفرنسية، باستخدام الانتحاريين والعبوات الناسفة والسيارات المفخخة".



وألقت قوات الشرطة في كوسوفو القبض على المتهمين، عقب التنصت على المكالمات الهاتفية بينهما، وبعد المراقبة والتحري.