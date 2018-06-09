إنتشلت مصالح الحماية المدنية لوحدة سور الغزلان جثة طفل في الرابعة عشرة من عمره لقي حتفه صباح اليوم ببركة مائية بإقليم بلدية سور الغزلان 45 كلم جنوب مقر البويرة، وحسب ماعلم لدى الخبر فقد توجه الطفل رفقة اصدقاء له لإطفاء وهج جسده بسبب الحرارة التي تشهدها المنطقة وقد تدخلت الحماية المدنية لانتشال جثة الضحية بالاستعانة بـثلاثة غطاسين من الوحدة الرئيسية وتم نقل الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بسور الغزلان. ويبدو أن موجة الحر التي تضرب المنطقة قد دفعت الكثيرين إلى البرك المائية رغم ما يحيط بها من مخاطر، علما أن البركة المائية التي كانت مسرحا للحادث يصل عمقها إلى 4 أمتار