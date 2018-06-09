كشفت تقارير صحفية تركية إن الدولي الجزائري سفيان فيغولي لاعب غلطة سراي التركي مرشح للانتقال إلى الدوري القطري.

وأضافت إن غلطة سراي يفاضل بين عروض قطرية وصينية وسعودية من أجل بيع لاعبه الجزائري بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي والتي جعلته يتجه لبيع بعض لاعبيه .

وسبق لفيغولي (28 عاما) أن لعب في غرونوبل الفرنسي وفالنسيا وألميريا الإسبانيين ووست هام الإنجليزي، قبل أن ينتقل إلى غلطة سراي التركي في أوت من العام الماضي حيث تمكن من تسجيل 7 أهداف و10 تمريرات حاسمة خلال 31 مباراة لعبها مع فريقه هذا الموسم.