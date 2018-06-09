تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعاً طارئاً الأربعاء المقبل لبحث وضع سكان غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، حسبما ذكرت مصادر رسمية.

وأعلن عقد الاجتماع الطارئ رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ميروسلاف لايتشاك، ومن المقرر أن يبدأ في الساعة 15:00 توقيت محلي.

ويذكر أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة، على خلاف قرارات مجلس الأمن.

ويأتي عقد الاجتماع بناء على طلب الجزائر، بالنيابة عن التكتل العربي في الأمم المتحدة، وكذلك تركيا التي تمثل منظمة التعاون الإسلامي.

وأشار طلب الجزائر وتركيا إلى ضرورة حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة من جانب الاحتلال الصهيوني، بما في ذلك القدس.

ويأتي عقد اللقاء بعدما استخدمت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار بمجلس الأمن قدمته الكويت لحماية الشعب الفلسطيني من هجمات قوات أمن الاحتلال.

ومنع الفيتو صدور القرار بمجلس الأمن، على الرغم من تأييده من جانب 10 دول وامتناع 4 بلدان أخرى عن التصويت.