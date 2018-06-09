في إطار برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ستعرف العديد من ولايات الوطن غدا الأحد عملية كبرى وواسعة لتوزيع السكن بمختلف الصيغ العمومي الإيجاري البيع بالإيجار "عدل" والترقوي المدعم.

وسيتم توزيع ألف وحدة سكنية بصيغة عدل من ضمن 6000 سكن جاري غنجازه بعين البيضاء بالسانية بولاية وهران، يضاف إليها توزيع 1000 وحدة سكنية موزعة على الترقوي المدعم والإيجاري العمومي الموجه لأصحاب قرارات الاستفادة المسبقة.

وتتواصل هذه العملية ليصل عدد السكنات المبرمج توزيعها إلى غاية نهاية السنة الجارية 21 ألف وحد سكنية بمختلف الصيغ عبر مراحل.

وبولاية ميلة سيتم الإثنين وبمناسبة ليلة القدر توزيع أزيد من 1400 وحدة سكنية ذات طابع اجتماعي إيجاري إضافة إلى حصة أخرى من السكن الريفي وهذا عبر 16 بلدية من الولاية.