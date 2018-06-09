دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي اليوم السبت بالجزائر العاصمة، الولاة إلى تعزيز دور اللجان الأمنية على مستوى الولايات الساحلية من أجل التصدي للمستغلين غير الشرعيين للشواطئ.

وقال بدوي في كلمة له خلال افتتاح اللقاء الوطني للتحضير لموسم الاصطياف الذي نظمته دائرته الوزارية، بحضور وزراء كل من السياحة،عبد القادر بن مسعود والشباب والرياضة، محمد حطاب والثقافة، عز الدين ميهوبي :"ندعو الولاة إلى تعزيز دور اللجان الأمنية للولايات الساحلية من أجل التصدي للمستغلين غير الشرعيين للشواطئ و وضع حد لكل التجاوزات، بغية حماية حقوق

ومكتسبات المصطافين وحماية هذه المساحات التي هي ملك للمواطن بقوة القانون".

وأوضح الوزير أن السياسة السياحية للجزائر مرتكزة على "ضمان الدخول الحر والمجاني للشواطئ والحرية التامة للمصطاف في استخدام مستلزمات الاصطياف الخاصة به أو استئجارها على مستوى الشواطئ".

و نظم على هامش هذا اللقاء الوطني معرض بمشاركة 10 عارضين يمثلون هيئات حكومية بهدف تسليط الضوء على مجهودات الدولة من أجل ضمان تنظيم أفضل لموسم الاصطياف 2018.