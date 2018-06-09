حدد المركز الوطني للسجل التجاري يوم 13 جوان الجاري كآخر أجل لتجديد مستخرجات السجل التجاري بالنسبة للشركات التجارية الممارسة لنشاطات الاستيراد لغرض إعادة البيع على حالتها.

ودعا المركز -في بيان له نشر اليوم- المتعاملين الاقتصاديين الممارسين للأنشطة التابعة لقطاع استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها إلى الامتثال للإجراءات الجديدة المنصوص عليها بموجب قرار وزاري صادر في الجريدة الرسمية رقم 72 للسنة الماضية.

و"ينهي المركز الوطني للسجل التجاري إلى علم المتعاملين الاقتصاديين الممارسين للأنشطة التابعة لقطاع استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، أن تاريخ 13 جوان 2018 هو آخر أجل لتجديد مستخرجات سجلاتهم التجارية"، يضيف نفس المصدر.

وحدد القرار الوزاري الصادر شهر ديسمبر 2017 عن وزارة التجارة مدة صلاحية السجل التجاري الخاص بهذه الفئة من التجار بسنتين (2) قابلة للتجديد.