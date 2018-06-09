دعا السفير الصحراوي بالجزائر، عبد القادر طالب عمر، اليوم السبت بالجزائر، السلطات المغربية إلى الدخول في مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع لإيجاد حل للقضية الصحراوية مثلما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة المبنية على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.

وأكد السفير خلال منتدى الصحافة الرياضية الذي نظمته المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين انه "على السلطات المغربية الدخول في مفاوضات لإيجاد حل للقضية الصحراوية"، مشيرا أن جبهة البوليساريو "احترمت التزاماتها منذ أن صدرت لائحة مجلس الأمن 2414" التي تنص على الدخول في مفاوضات مباشرة بين الصحراء الغربية والمغرب وبدون شروط مسبقة من اجل البحث عن حل يضمن تقرير المصير، وانه "على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته تجاه مسار تصفية الاستعمار" من الصحراء الغربية.

وأضاف عبد القادر طالب عمر أن جبهة البوليساريو قد عبرت عن استعدادها بالدخول في هذه المفاوضات, مؤكدا "أن الكرة الآن في مرمى النظام المغربي" راجيا أن يقوم المجتمع الدولي والأمم المتحدة "لحمله للدخول في هذه المفاوضات دون المزيد من العراقيل وفي ظرف ستة أشهر التي حددها مجلس الأمن كآجال لتحقيق نتائج لهذه المفاوضات".