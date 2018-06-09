‎ أعلن نادي الرمثا الأردني تعاقده رسميا مع المدرب الجزائري مراد رحموني للإشراف الفني على كرة "غزلان الشمال" خلال منافسات الموسم الكروي المقبل 2018-2019.

‎ وقال رئيس النادي عبد الحليم سمارة لوكالة الأنباء الجزائرية أن المدرب الجزائري وقع ليلة أمس الجمعة على عقد يقضي بتدريب نادي الرمثا الأردني خلال الموسم المقبل والمشاركة في بطولة الأندية العربية التي تنطلق في أوت على أن تمنح لرحموني كامل الصلاحيات.

وأكد عبد الحليم سمارة انه منح الصلاحيات كاملة للمدرب الجزائري مراد رحموني الذي تعاقد معه لتدريب فريق كرة القدم خلال الموسم المقبل وبأن الإدارة ستعمل على توفير ما يحتاجه "ضمن الإمكانيات المتاحة" وذلك بهدف "تحقيق نتائج إيجابية في البطولة الأردنية وبطولة الأندية العربية".

ونوه سمارة بالمناسبة بالمستوى الذي يتمتع به رحموني وبسمعته الطيبة "شخصيا ورياضيا"، مشيرا إلى أن هذا الأخير "أعطيت له كل الصلاحيات حتى يتسنى له تشكيل فريق قوي ومنافس يعول عليه وبأن إدارة نادي الرمثا منحت للمدرب الجزائري أيضا مهمة اختيار اللاعبين المحترفين الأجانب الذي من الممكن استقدامهم لتدعيم الفريق وكذا متابعة أداء عناصر فرق الفئات الصغرى في النادي لاختيار من يستحق التحاقه بالفريق الأول".