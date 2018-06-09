حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) طريقة جديدة للتصويت على الملفين المرشحين لتنظيم مونديال 2026, أول بطولة ستقام بمشاركة 48 منتخبا, وهي العملية التي ستجري في العاصمة الروسية موسكو يوم الأربعاء خلال المؤتمر ال68 لـ"الفيفا" وكذا عدد المقاعد التي ستحصل عليها كل قارة على حدة في النهائيات.

وخلافا لما كان عليه الأمر في السابق, ستعرف عملية التصويت لتحديد البلد الفائز بشرف استضافة كأس العالم 2026 مشاركة جميع الاتحادات الوطنية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وعددها 211 اتحاد يستثنى منها الاتحادات المرشحة للاستضافة وهي المغرب والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا التي قدمت ملفا مشتركا.

ومن بين 207 اتحاد كروي الذي يحق له التصويت يكفي كل مترشح الحصول على 104 صوت ليفوز بتنظيم البطولة خلال الجمعية العامة المقررة يوم 13 جوان الجاري للإعلان عن البلد المنظم للمونديال, علما بأن القارة السمراء وحدها لها 53 صوتا.

وبعد قبول الملفين دون معارضة من اللجنة التقنية, ستسمح "الفيفا" يوم 13 جوان خلال مؤتمرها للمرشحين تقديم ملفيهما في 15 دقيقة لكل ملف, سيفتح بعدها نقاش لكل الحاضرين من أجل توضيح أي نقاط عالقة, قبل أن يتم إغلاق النقاش والتوجه نحو التصويت الذي سيكون حاسما وبطريقة إلكترونية.

و في حال رفض أحد الأعضاء التصويت لأي طرف, يعد صوته لاغيا والنتائج ستكون مكشوفة وعلنية على الشاشة الكبرى في قاعة المؤتمر وعلى موقع "الفيفا" الرسمي.

وستكشف الشاشة كل تفاصيل عملية التصويت والتي في حال حصل أحد الملفين على أزيد من 50 في المائة من الأصوات سيعتبر فائزا بتنظيم مونديال 2026. أما في حالة التعادل في الأصوات فستلجأ "الفيفا" إلى النقط المحصل عليها في تقييم اللجنة التقنية لحسم الفائز بتنظيم المونديال.

وسيشارك في كأس العالم 2026, 48 منتخبا موزعين على 16 مجموعة كل واحدة تتكون من ثلاثة منتخبات, وستشهد المسابقة 80 مباراة من الدور الأول حتى النهائي.

وسيتأهل منتخبان من كل مجموعة إلى دور الـ32, وكل متصدر مجموعة سيواجه وصيف المجموعة التالية والعكس, وهذه المواجهة ستكون من مباراة واحدة الخاسر فيها يودع المونديال, أما الفائز فيصعد لدور الـ16 ويستكمل المونديال بهذه الطريقة حتى النهائي.

ووفقا للاقتراح الذي قدمه مكتب مجلس الفيفا من أجل توسيع قاعدة المنتخبات المشاركة في النهائيات بداية من 2026 ستحصل أوروبا على 16 مقعدا مباشرا وإفريقيا على 9 وآسيا 8 وأمريكا الجنوبية 6 والكونكاكاف 6 و مقعد واحد لأوقيانوسيا إضافة لملحق من ست فرق ستتنافس على بطاقتين أخريين, وستتأهل الدولة المضيفة مباشرة لكن مكانها سيخصم من حصة اتحادها القاري.

وفي الجزء الأكثر ابتكارا في الاقتراح ذكر الفيفا أن آخر مقعدين سيتحددان عن طريق بطولة من ست فرق ستقام في الدولة المستضيفة لكأس العالم في نوفمبر الذي يسبق النهائيات.

ويشارك في هذه البطولة فريق واحد من كل اتحاد قاري باستثناء أوروبا إضافة لفريق إضافي من قارة الدولة المضيفة.

يذكر أن الاتحاد الدولي كان قرر في يناير الفارط زيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم من 32 إلى 48.