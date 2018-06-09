نشرة رسمية لوزارة الداخلية

أخبار الوطن
9 يونيو 2018 () - واج/س.أ
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صدر بالجريدة الرسمية القرار الوزاري المشترك  المتعلق بإنشاء نشرة رسمية  لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة  العمرانية والتي ستتضمن محتوى النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي الخاصة  بالوزارة.

و تحتوي هذه النشرة ستصدر كل 6 أشهر باللغة العربية مع ترجمتها للغة الفرنسية  على" المراجع و عند الاقتضاء ,محتوى جميع النصوص ذات الطابع التشريعي أو  التنظيمي  و كذلك المناشير والتعليمات الخاصة بوزارة الداخلية".

كما تحتوي النشرة الرسمية على المقررات الفردية و المتعلقة بتسيير مسار  الحياة المهنية للموظفين و الأعوان العموميين في الدولة التابعين للإدارة  المركزية للوزارة و كذلك المقررات المتعلقة بأصناف المستخدمين التي لا يتطلب  نشرها في الجريدة الرسمية .

و تنص المادة السادسة من هذا القرار على إرسال نسخة من هذه النشرة الرسمية  "وجوبا إلى المصالح المركزية للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ".

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