استفيد ، مساء اليوم السبت، من مصادر طبية ، بأنّ مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى ابن زهر بمدينة ڨالمة ،استقبلت أربعة حالات إصابة بداء الحمى المالطية من عائلة واحدة ، ناجمة عن تناول حليب أبقار غير مبستر ومشتقاته.

استنادا إلى المصادر نفسها ، فإنّ المصابين الأربعة ينحدرون من عائلة واحدة تقيم ببلدية بومهرة أحمد ، وقد اكتشفت الحالة الأولى المتعلقة بالأم البالغة 62سنة أواسط الأسبوع المنصرم،فيما اكتشفت الحالات الثلاث للعائلة نفسها،اليوم السبت، بعدما نقل المصابون المتراوحة أعمارهم بين 21سنة و36سنة ، على حالة آلام حادة في البطن وحمى مرتفعة ، ليكتشف بعد التحاليل إصابتهم بداء "البروسيلوز".

وقد استقبلت المصلحة نفسها ، امرأة تبلغ 38سنة،تنحدر من بلدية تاملوكة أقصى جنوب غربي الولاية ، مصابة هي الأخرى بالداء نفسه ، الناجم عن المصدرنفسه. وقد تمّ وضع المصابين الخمسة ، تحت العناية الطبية داخل مستشفى ابن زهر، أين يتمّ التكفّل بهم علاجيا.

يذكر بأنّ إقليم ولاية ڨالمة ، عرف منذ اكتشاف بؤر داء الحمى المالطية العام الماضي ، ‘صابة أكثر من 20 شخصا بينهم اطفال ذوي 06سنوات وكبار سنّ يبلغون 65سنة ، من المصدر نفسه وهو حليب البقر ومشتقاته.