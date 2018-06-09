اكدت مصادر من وزارة الشؤون الخارجية و الأوروبية بباريس عشية أمس لراديو "فرانس أنفو" أن المنتحر بالبقاع المقدسة يوم الجمعة فرنسي الجنسية مؤكدة بعض المصادر التي قالت بأن الضحية شاب فرنسي ينحدر من الضاحية الباريسية دون تقديم أي تفاصيل، بإستثناء المعلومات التي قدمتها إمارة مكة التي نشرت بالتفصيل البطاقة التي تتضمن كل المعلومات الدقيقة للمعتمر و يتعلق الأمر بالفرنسي عزوز بوتوبة البالغ من العمر 26 سنة.



وكانت حادثة الإنتحار وقعت منذ 48 ساعة بمكة المكرمة عندما رمى الضحية بنفسه من الدور العلوي لصحن المطاف داخل الحرم المكي الشريف و ذلك بعد الإنتهاء من صلاة العشاء حيث تم نقل الضحية على جناح السرعة إلى مستشفى أجياد أين لفظ آخر أنفاسه فيما نقلت المصادر الفرنسية خبر هلاك المعتمر مباشرة بعد سقوطه.