كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية عن تخصيص مبالغ مالية لاقتناء ملابس العيد لفائدة الأطفال المعوزين والمسنين عبر مراكز القطاع.

وقالت غنية الدالية أن ميزانية الصندوق الخاص بالتضامن الوطني توجه إلى اقتناء كسوة العيد لفائدة الأطفال المعوزين والمسنين.

كما كرمت وزيرة التضامن الوطني بعض الجمعيات نظرا للدور الذي تلعبه على مدار السنة خاصة خلال شهر رمضان ويتعلق الأمر بأزيد من 12 جمعية خيرية .

وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع هذه الجمعيات على مواصلة العمل التضامني في الشهر الفضيل وكذا خلق جسور التعاون والتضامن بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة .

من جهتها ثمنت الجمعيات هذه المبادرة وأكدوا على مواصلة العمل الخيري طيلة شهور السنة.