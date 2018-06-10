أنقذت القوات البحرية الليبية أمس السبت، 152 مهاجرا غير شرعي، خلال عمليتين منفصلتين غرب وشرق العاصمة طرابلس.

وأوضح العميد أيوب قاسمي المتحدث باسم القوات البحرية الليبية في تصريح لوكالة أنباء شينخوا، بأن " دورية حرس السواحل قطاع طرابلس "الزورق صبراتة"، تمكنت من إنقاذ 152 مهاجرا، من 11 جنسية أفريقية كانوا على متن قاربين مطاطيين أحدهما في حالة غرق."

ولفت المتحدث العسكري إلى أنه تم نقل المهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية، بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، و تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة فرع تاجوراء.

وفي سياق متصل، قامت المنظمة الدولية للهجرة وبالتعاون مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بترحيل 31 مهاجرا مصريا ومغربيا إلى بلادهم .

وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد أعلنت أنها قامت بمساعدة 20 ألف مهاجر غير شرعي في ليبيا على العودة إلى بلدانهم الأصلية خلال العام الماضي.