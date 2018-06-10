ستنطلق أول رحلة لنقل الحجاج الميامين من جنوب الوطن إلى البقاع المقدسة بالمملكة العربية السعودية، يوم 29 جويلية القادم برسم موسم "حج 2018 " و ذلك انطلاقا من مطار عين البيضاء (ورقلة) ،حسبما علم اليوم الأحد من المديرية الجهوية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية.

و برمجت في هذا الإطار عشر (10) رحلات جوية لنقل ما مجموعه 2.990 حاج من ولايات جنوب الوطن، وهي ورقلة و الوادي و غرداية و إيليزي و جانت و تمنراست بمعدل 290 حاج للرحلة الواحدة ، كما أوضح لوكالة الأنباء الجزائرية المدير الجهوي محمد توفيق بونوة على هامش انطلاق عملية بيع التذاكر.

و يتعلق الأمر بست (6) رحلات جوية تتكفل بها شركة الخطوط الجوية الجزائرية و أربع (4) رحلات أخرى ستضمنها الخطوط السعودية ، حيث من المنتظر أن تتواصل هذه الرحلات الجوية تباعا إلى غاية 3 أوت، وفق ما صرح به ذات المسؤول.

وخصصت طائرات من نوع "إرباص" من الجيل الجديد تابعة للجوية الجزائرية وأخرى للخطوط السعودية لنقل ضيوف الرحمان والتي ستحط جميعها بمطار المدينة المنورة ، فيما برمجت رحلات العودة من مطار جدة الدولي نحو مطار عين البيضاء (ورقلة) ابتداء من 31 أوت و إلى غاية 13 سبتمبر القادم .

وتم الترخيص في إطار "حج 2018 " لوكالتين سياحيتين إثنتين (2) لمرافقة و ضمان التكفل بالحجاج ،إستنادا للمتحدث ،مشيرا إلى أن عملية اقتناء التذاكر و المقدر سعرها ب 120 ألف دج ستتواصل إلى غاية شهر من الآن.

و اتخذت في هذا الإطار جميع الترتيبات التنظيمية اللازمة المتعلقة خاصة بتأطير الرحلات و التكفل الصحي و الإقامي تحسبا لإنطلاق أول رحلة باتجاه البقاع المقدسة .

كما تم توفير جميع الوسائل المادية و البشرية من أجل السير الجيد للعملية و ضمان التكفل التام بالحجاج الميامين و توفير لهم كافة شروط الراحة .

و تعكف مديرية الشؤون الدينية و الأوقاف بكل ولاية على حملات تحسيس الحجاج من خلال تنظيم لقاءات تتضمن شروحا و دروسا نظرية و تطبيقية حول الشروط الشرعية لأداء هذه الشعيرة الدينية