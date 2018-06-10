برنامج رحلات الحجاج انطلاقا من الجنوب

أخبار الوطن
10 يونيو 2018 () - خ.د/وكالات
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ستنطلق أول رحلة لنقل الحجاج الميامين من جنوب  الوطن إلى البقاع المقدسة بالمملكة العربية السعودية، يوم 29 جويلية القادم  برسم موسم "حج 2018 " و ذلك انطلاقا من مطار عين البيضاء (ورقلة) ،حسبما علم  اليوم الأحد من المديرية الجهوية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية.

و برمجت في هذا الإطار عشر (10) رحلات جوية لنقل ما مجموعه 2.990 حاج من  ولايات جنوب الوطن، وهي ورقلة و الوادي و غرداية و إيليزي و جانت و تمنراست بمعدل 290 حاج للرحلة الواحدة  ، كما أوضح لوكالة الأنباء الجزائرية المدير الجهوي محمد توفيق بونوة على هامش انطلاق عملية بيع التذاكر.

و يتعلق الأمر بست (6) رحلات جوية تتكفل بها شركة الخطوط الجوية الجزائرية و  أربع (4) رحلات أخرى ستضمنها الخطوط السعودية ، حيث من المنتظر أن تتواصل هذه  الرحلات الجوية تباعا إلى غاية 3 أوت، وفق ما صرح به ذات المسؤول.

وخصصت طائرات من نوع "إرباص" من الجيل الجديد تابعة للجوية الجزائرية وأخرى  للخطوط السعودية  لنقل ضيوف الرحمان والتي ستحط جميعها بمطار المدينة المنورة ، فيما برمجت رحلات العودة من مطار جدة الدولي نحو مطار عين البيضاء (ورقلة) ابتداء من 31 أوت و إلى غاية 13 سبتمبر القادم .

وتم الترخيص في إطار "حج 2018 " لوكالتين سياحيتين إثنتين (2) لمرافقة و ضمان  التكفل بالحجاج ،إستنادا للمتحدث ،مشيرا إلى أن عملية اقتناء التذاكر و المقدر سعرها ب 120 ألف دج ستتواصل إلى غاية شهر من الآن.

و اتخذت في هذا الإطار جميع الترتيبات التنظيمية اللازمة المتعلقة خاصة  بتأطير الرحلات و التكفل الصحي و الإقامي تحسبا لإنطلاق أول رحلة باتجاه  البقاع المقدسة .

كما تم توفير جميع الوسائل المادية و البشرية من أجل السير الجيد للعملية و  ضمان التكفل التام بالحجاج الميامين و توفير لهم كافة شروط الراحة .

و تعكف مديرية الشؤون الدينية و الأوقاف بكل ولاية على حملات تحسيس الحجاج من  خلال تنظيم لقاءات تتضمن شروحا و دروسا نظرية و تطبيقية حول الشروط الشرعية  لأداء هذه الشعيرة الدينية

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