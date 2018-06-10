عثر بحي تيليلان بمدينة أدرار، اليوم الاحد، على طفلا ميتا وعليه آثار تعرضه لاعتداءات كلاب مشردة، و يفترض أن تكون جثة الطفل بوبكر بن موسى المفقود منذ يومين، حسبما علم من مصدر أمني.

وتعود هذه القضية، إلى عشية أول أمس الجمعة حين تلقت مصالح الأمن بلاغا عن فقدان طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، حيث أطلقت مباشرة عمليات البحث و التفتيش في مختلف أحياء و شوارع المدينة ليتم العثورعلى جثته بمحاذاة مستودع الوقود بالحي المذكور في حالة متدهورة جراء نهش الكلاب المشردة.

و قد تنقلت مصالح الحماية المدنية لعين المكان حيث قام أعوانها بإجلاء جثة الصبي نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى أدرار