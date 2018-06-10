وضعت المديرية العامة للحماية المدنية كل الوحدات التدخلية في حالة تأهب قصوى، بعد إعلان ارتفاع دراجات الحرارة إثر قدوم كتلة هوائية ساخنة على أغلب ولايات الوطن، حسب ما أفاد به بيان لهذا السلك.

وأوضح البيان أنه تم تكثيف الحملات التحسيسية فيما يتعلق بالنصائح الوقائية المهمة في مثل هذه الظروف ،لاسيما دعوة المواطنين لعدم التعرض لأشعة الشمس خاصة الأشخاص المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال وكذا تجنب الخروج والتنقل خلال هذه الفترة،إلا في حالات الضرورة أين يجب الخروج في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من المساء خاصة في ولايات الداخلية.

كما تدعو الحماية المدنية المواطنين إلى إغلاق النوافذ والستائر وواجهات الشرفات التي تتعرض لأشعة الشمس طول النهار، وكذا إطفاء الأنوار الكهربائية أو التقليل من استعمالها وعدم التوافد على المجمعات المائية للسباحة نظرا لخطورتها والاستحمام عدة مرات في اليوم بدون تجفيف البدن.

كما تنبه المديرية العامة لهذا السلك الأولياء لإعطاء شرب المـــاء بانتظام للأطفال وعدم تركهم وحدهم داخل السيارة، فضلا عن إعطاء أيضا الماء للمرضى وعدم الانتظار حتى يصابوا بالعطش، كما تنبه تجنب الأعمال التي تتطلب مجهودات بدنية ،كالرياضة والبستنة وإذا توجب على شخص ما الخروج، يجب ارتداء قبعة، وملابس خفيفة (القطن) يكون لونها فاتح.

وفي الأخير تدعو المديرية العامة للحماية المدنية سائقي السيارات والذين لا تتوفر سيارتهم على مكيف هوائي، تفادي قطع مسافات طويلة خلال أوقات التي تشتد فيها الحرارة، وبرمجتها من الأفضل في وقت متأخر من المساء عند انخفاض دراجات الحرارة أو بالليل