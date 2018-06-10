أعلن المدير العام لشركة استغلال وتسيير المحطات البرية للجزائر "سوغرال" بخروبة، عز الدين بوشهيدة، اليوم الأحد، أن الشركة دعمت بـ 10 كاميرات إضافية جديدة لضمان سلامة وأمن المسافرين كما تم تخصيص قرابة 900 رحلة يوميا نحو كل الاتجاهات تحسبا لعيد الفطر.

وكشف بوشهيدة لوكالة الانباء الجزائرية أن هذه الكاميرات الجديدة تضاف إلى 34 كاميرات كانت تشتغل من قبل، مشيرا الى أن أعوان الرقابة تلقوا "تكوينا رفيعا" في مجال تسيير الكاميرات.

وأوضح أنه ضمن الإجراءات المتخذة لتسهيل عملية تنقل المواطنين عبر خطوطها لمختلف مناطق الوطن بمناسبة عيد الفطر تم تخصيص على مستوى المحطة أزيد من 900 رحلة يوميا نحو كل الاتجاهات مع العلم أن قدرة استيعابها تزيد عن 1200 رحلة يوميا، فيما سيتم توفير النقل خلال يومي العيد للمسافات التي لا تتجاوز 80 كلم مشددا على توفير خدمة الطاكسي.