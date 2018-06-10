يبلغ عدد التجار الذين تم تسخيرهم للعمل أيام عيد الفطر نحو 49.893 تاجر على المستوى الوطني، مقابل 35.876 تاجر في 2017 و ذلك بهدف ضمان تموين منتظم للسوق بالمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع و مختلف الخدمات الأخرى، حسبما أفاد به اليوم الاحد بيان لوزارة التجارة.

وسطرت مصالح وزارة التجارة في إطار تطبيق أحكام المادة 8 من القانون 13- 06 المؤرخ في 14 أوت 2004 المعدل والمتمم للقانون 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004 والمتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية برنامجا خاصا لضمان تموين منتظم للمواطنين بالمواد والخدمات ذات الاستهلاك الواسع و ذلك بمناسبة عيد

الفطر.

و تم لهذا الغرض تسخير 5.376 مخبزة و 32.819 تاجر في المواد الغذائية العامة والخضر و الفواكه و 11.234 في نشاطات أخرى عديدة فضلا عن 445 وحدة إنتاجية 134 ملبنة و 275 مطحنة و 36 وحدة لإنتاج المياه المعدنية.

وحسب ذات المصدر، فان عدد التجار المجندين للضمان مداومة العيد سجل ارتفاعا بنسبة 39 % مقارنة بسنة 2017 و ذلك بهدف ضمان تلبية الطلب من مختلف المنتجات ذات الاستهلاك الواسع خلال هذه المناسبة.

فضلا عن ذلك تم تسخير 2.277 عون مراقبة عبر كامل التراب الوطني لمتابعة مدى تنفيذ برنامج المداومات.