أعرب الحارس المصري المخضرم صاحب الـ45 عاماً عصام الحضري عن سعادته البالغة للمشاركة في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا والتي ستبدأ فعالياتها الخميس المقبل.

وغرّد الحضري عبر حسابه في تويتر قائلاً :" أخيرا حلم كأس العالم تحقق بعد كل بطولة كنت بأخدها كنت بقول عقبال كأس العالم بعد كل مرة المنتخب حاول فيها كان عندي أمل كنت واثق أننا هنوصل لأن لكل مجتهد نصيب وإحنا اجتهدنا ونستحق اليوم ده و نستاهل أننا نحقق حلمنا".

ويلعب المنتخب المصري يوم الجمعة المقبل أمام منتخب الأورغواي في إفتتاح مشواره في البطولة، حيث يلعب بالمجموعة الأولى مع روسيا والسعودية .