خصص الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، المنعقد سهرة أمس السبت ببن عكنون (الجزائر العاصمة) أساسا لتوزيع المهام على الأعضاء.

وعرف الاجتماع العادي الأول -الذي جرى لأول مرة بحضور مجموع الأعضاء المشكلين لهيأتهم المسيرة- توزيع المهام في المكتب التنفيذي للهيئة الأولمبية. وانضم ثلاثة أعضاء خلال الجمعية العامة العادية للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، المنعقدة في 2 يونيو بالجزائر العاصمة، إلى المكتب التنفيذي، بعد إجراء انتخاب جزئي، ويتعلق الأمر برؤساء الاتحاديات الرياضية للمبارزة، رؤوف برناوي، الجمباز، سفيان زاهي والتنس محمد بسعد.

توزيع المهام داخل المكتب التنفيذي:

- رئيس شرفي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية : مصطفى العرفاوي

- نائب الرئيس الأول، رئيس لجنة الموارد المالية : محمد مريجة

- نائبة الرئيس الثانية، رئيسة لجنة الاستحقاق الأولمبي : نورية بنيدة مراح

- نائب الرئيس الثالث، رئيس لجنة "الرياضة والبيئة" : نبيل سعدي

- رئيسة لجنة "المرأة والرياضة" : حسيبة بولمرقة

- رئيس لجنة التحضير الأولمبي : عمار براهمية

- رئيس لجنة الرياضيين: عبد الرحمان حماد

- رئيس لجنة "الثقافة والتربية الأولمبية" : رؤوف سليم برناوي

- رئيس لجنة "الرياضة للجميع": العربي عبد اللاوي

- رئيس لجنة "الرياضة والتطوع" : مبروك قربوعة

- رئيس اللجنة القانونية: محمد بسعد

- رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة المواهب الشابة المقيمة بالمهجر : سفيان زاهي

- رئيس لجنة الإعلام والاتصال والناطق الرسمي للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية : محمد حكيم بوغادو

- رئيسة اللجنة الطبية: فريال شويتر.