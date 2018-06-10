توزيع المهام في اللجنة الأولمبية الجزائرية

رياضة
10 يونيو 2018 () - واج/س.أ
0 قراءة
+ -

خصص الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي للجنة  الأولمبية والرياضية الجزائرية، المنعقد سهرة أمس السبت ببن عكنون (الجزائر العاصمة) أساسا لتوزيع المهام على الأعضاء.

وعرف الاجتماع العادي الأول -الذي جرى لأول مرة بحضور مجموع الأعضاء المشكلين  لهيأتهم المسيرة- توزيع المهام في المكتب التنفيذي للهيئة الأولمبية.  وانضم ثلاثة أعضاء خلال الجمعية العامة العادية للجنة الأولمبية والرياضية  الجزائرية، المنعقدة في 2 يونيو بالجزائر العاصمة، إلى المكتب التنفيذي، بعد  إجراء انتخاب جزئي، ويتعلق الأمر برؤساء الاتحاديات الرياضية للمبارزة، رؤوف  برناوي، الجمباز، سفيان زاهي والتنس محمد بسعد. 

توزيع  المهام  داخل المكتب التنفيذي: 

- رئيس شرفي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية :  مصطفى العرفاوي

- نائب الرئيس الأول، رئيس لجنة الموارد المالية : محمد مريجة  

- نائبة الرئيس الثانية، رئيسة لجنة الاستحقاق الأولمبي : نورية بنيدة مراح 

- نائب الرئيس الثالث، رئيس لجنة "الرياضة والبيئة" : نبيل سعدي 

- رئيسة لجنة "المرأة والرياضة" : حسيبة بولمرقة 

- رئيس لجنة التحضير الأولمبي : عمار براهمية 

- رئيس لجنة الرياضيين: عبد الرحمان حماد 

- رئيس لجنة "الثقافة والتربية الأولمبية" : رؤوف سليم برناوي  

- رئيس لجنة "الرياضة للجميع": العربي عبد اللاوي 

- رئيس لجنة "الرياضة والتطوع" : مبروك قربوعة

- رئيس اللجنة القانونية: محمد بسعد 

- رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة المواهب الشابة المقيمة بالمهجر : سفيان زاهي

- رئيس لجنة الإعلام والاتصال والناطق الرسمي للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية : محمد حكيم بوغادو 

- رئيسة اللجنة الطبية: فريال شويتر.

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول