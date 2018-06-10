توزيع المهام في اللجنة الأولمبية الجزائرية
خصص الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، المنعقد سهرة أمس السبت ببن عكنون (الجزائر العاصمة) أساسا لتوزيع المهام على الأعضاء.
وعرف الاجتماع العادي الأول -الذي جرى لأول مرة بحضور مجموع الأعضاء المشكلين لهيأتهم المسيرة- توزيع المهام في المكتب التنفيذي للهيئة الأولمبية. وانضم ثلاثة أعضاء خلال الجمعية العامة العادية للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، المنعقدة في 2 يونيو بالجزائر العاصمة، إلى المكتب التنفيذي، بعد إجراء انتخاب جزئي، ويتعلق الأمر برؤساء الاتحاديات الرياضية للمبارزة، رؤوف برناوي، الجمباز، سفيان زاهي والتنس محمد بسعد.
توزيع المهام داخل المكتب التنفيذي:
- رئيس شرفي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية : مصطفى العرفاوي
- نائب الرئيس الأول، رئيس لجنة الموارد المالية : محمد مريجة
- نائبة الرئيس الثانية، رئيسة لجنة الاستحقاق الأولمبي : نورية بنيدة مراح
- نائب الرئيس الثالث، رئيس لجنة "الرياضة والبيئة" : نبيل سعدي
- رئيسة لجنة "المرأة والرياضة" : حسيبة بولمرقة
- رئيس لجنة التحضير الأولمبي : عمار براهمية
- رئيس لجنة الرياضيين: عبد الرحمان حماد
- رئيس لجنة "الثقافة والتربية الأولمبية" : رؤوف سليم برناوي
- رئيس لجنة "الرياضة للجميع": العربي عبد اللاوي
- رئيس لجنة "الرياضة والتطوع" : مبروك قربوعة
- رئيس اللجنة القانونية: محمد بسعد
- رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة المواهب الشابة المقيمة بالمهجر : سفيان زاهي
- رئيس لجنة الإعلام والاتصال والناطق الرسمي للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية : محمد حكيم بوغادو
- رئيسة اللجنة الطبية: فريال شويتر.