خصص الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي للجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية, المنعقد سهرة أمس السبت ببن عكنون (الجزائر العاصمة) أساسا لتوزيع المهام على الأعضاء.

وعرف الاجتماع العادي الأول -الذي جرى لأول مرة بحضور مجموع الأعضاء المشكلين لهيأتهم المسيرة- توزيع المهام في المكتب التنفيذي للهيئة الاولمبية.

وانضم ثلاثة أعضاء خلال الجمعية العامة العادية للجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية, المنعقدة في 2 يونيو بالجزائر العاصمة, إلى المكتب التنفيذي, بعد إجراء انتخاب جزئي, ويتعلق الأمر برؤساء الاتحاديات الرياضية للمبارزة, رؤوف برناوي, الجمباز, سفيان زاهي والتنس محمد بسعد.

توزيع المهام داخل المكتب التنفيذي:

- رئيس شرفي, رئيس لجنة العلاقات الخارجية : مصطفى العرفاوي

- نائب الرئيس الاول, رئيس لجنة الموارد المالية : محمد مريجة

- نائبة الرئيس الثانية, رئيسة لجنة الاستحقاق الاولمبي : نورية بنيدة مراح

- نائب الرئيس الثالث, رئيس لجنة "الرياضة والبيئة" : نبيل سعدي

- رئيسة لجنة "المرأة والرياضة" : حسيبة بولمرقة

- رئيس لجنة التحضير الاولمبي : عمار براهمية

- رئيس لجنة الرياضيين: عبد الرحمان حماد

- رئيس لجنة "الثقافة والتربية الاولمبية" : رؤوف سليم برناوي

- رئيس لجنة "الرياضة للجميع": العربي عبد اللاوي

- رئيس لجنة "الرياضة والتطوع" : مبروك قربوعة

- رئيس اللجنة القانونية: محمد بسعد

- رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة المواهب الشابة المقيمة بالمهجر : سفيان زاهي

- رئيس لجنة الاعلام والاتصال والناطق الرسمي للجنة الاولمبية والرياضية

الجزائرية : محمد حكيم بوغادو

- رئيسة اللجنة الطبية: فريال شويتر.