توزيع المهام في اللجنة الاولمبية الجزائرية

رياضة
10 يونيو 2018 () - واج/س.أ
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خصص الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي للجنة  الاولمبية والرياضية الجزائرية, المنعقد سهرة أمس السبت ببن عكنون (الجزائر العاصمة) أساسا لتوزيع المهام على الأعضاء.

وعرف الاجتماع العادي الأول -الذي جرى لأول مرة بحضور مجموع الأعضاء المشكلين  لهيأتهم المسيرة- توزيع المهام في المكتب التنفيذي للهيئة الاولمبية.  

وانضم ثلاثة أعضاء خلال الجمعية العامة العادية للجنة الاولمبية والرياضية  الجزائرية, المنعقدة في 2 يونيو بالجزائر العاصمة, إلى المكتب التنفيذي, بعد  إجراء انتخاب جزئي, ويتعلق الأمر برؤساء الاتحاديات الرياضية للمبارزة, رؤوف  برناوي, الجمباز, سفيان زاهي والتنس محمد بسعد. 

توزيع  المهام  داخل المكتب التنفيذي: 

- رئيس شرفي, رئيس لجنة العلاقات الخارجية :  مصطفى العرفاوي

- نائب الرئيس الاول, رئيس لجنة الموارد المالية : محمد مريجة  

- نائبة الرئيس الثانية, رئيسة لجنة الاستحقاق الاولمبي : نورية بنيدة مراح 

- نائب الرئيس الثالث, رئيس لجنة "الرياضة والبيئة" : نبيل سعدي 

- رئيسة لجنة "المرأة والرياضة" : حسيبة بولمرقة 

- رئيس لجنة التحضير الاولمبي : عمار براهمية 

- رئيس لجنة الرياضيين: عبد الرحمان حماد 

- رئيس لجنة "الثقافة والتربية الاولمبية" : رؤوف سليم برناوي  

- رئيس لجنة "الرياضة للجميع": العربي عبد اللاوي 

- رئيس لجنة "الرياضة والتطوع" : مبروك قربوعة

- رئيس اللجنة القانونية: محمد بسعد 

- رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة المواهب الشابة المقيمة بالمهجر : سفيان زاهي

- رئيس لجنة الاعلام والاتصال والناطق الرسمي للجنة الاولمبية والرياضية 

الجزائرية : محمد حكيم بوغادو 

- رئيسة اللجنة الطبية: فريال شويتر.

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